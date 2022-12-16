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16 декабря, 07:02

В склонении к суициду детей дагестанки Нины Церетиловой заподозрили их бабушку

СК возбудил дело после того, как трое детей угрожали матери суицидом в Калининграде

<p>Нина Церетилова с детьми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47234" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Нина Церетилова с детьми. Обложка © t.me / SHOT

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Калининграде трое детей дагестанки Нины Церетиловой угрожали ей суицидом и закрылись в квартире на четвёртом этаже. Об этом пишет SHOT.

Отец детей с недавних пор живёт в Турции, так как в РФ он находится в розыске из-за неуплаты алиментов. Месяц назад с внуками связалась их бабушка со стороны отца, которая говорила им, что их мать плохая и им нужно вернуться в Дагестан, где их ждут дедушка и бабушка. После этого дети начали говорить матери, что она плохо с ними обращается. Следователи возбудили дело по факту склонения к самоубийству и считают, что причиной такого поведения ребят могли стать манипуляции со стороны бабушки.

СК проверит семью в Калининграде, где заперлись трое детей Нины Церетиловой

СК проверит семью в Калининграде, где заперлись трое детей Нины Церетиловой

Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в жизни своих отпрысков, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, он объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы. Но женщина подала апелляционную жалобу. Однако вопреки судебному решению отец отказался вернуть ей детей. Мать смогла вновь воссоединиться с ними лишь спустя семь месяцев. Она заявила, что история ещё не закончена, ей и детям предстоит долгая психологическая реабилитация. 14 декабря Лайф сообщал, что дети закрылись в квартире и угрожают выброситься из окна, обвиняя мать в жестокости.

Артур Белкин

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