В склонении к суициду детей дагестанки Нины Церетиловой заподозрили их бабушку

Отец детей с недавних пор живёт в Турции, так как в РФ он находится в розыске из-за неуплаты алиментов. Месяц назад с внуками связалась их бабушка со стороны отца, которая говорила им, что их мать плохая и им нужно вернуться в Дагестан, где их ждут дедушка и бабушка. После этого дети начали говорить матери, что она плохо с ними обращается. Следователи возбудили дело по факту склонения к самоубийству и считают, что причиной такого поведения ребят могли стать манипуляции со стороны бабушки.