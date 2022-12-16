Путин встретится с Лукашенко в Минске 19 декабря

Президент России Владимир Путин 19 декабря совершит визит в Минск, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте лидера республики.

"Дворец Независимости в Минске 19 декабря станет площадкой белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Глава государства Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который посетит Беларусь с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

Программа переговоров начнётся с разговора лидеров двух стран, членов правительства, а также глав министерств. После этого президенты продолжат диалог в формате "один на один". Ожидается, что затем они сделают заявления и дадут совместную пресс-конференцию.

В ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудят ход реализации ранее принятых программ, сотрудничество в энергетической сфере, вопросы безопасности и меры реагирования на возникающие вызовы.