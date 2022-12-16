Немецкая Henkel будет работать в России под другим названием

Немецкий производитель бытовой химии Henkel с 2023 года обособится в России и начнёт работать под названием Lab Industries. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора представительства концерна в РФ Сергея Быковских поставщикам.

"С 1 января 2023 года компания будет вести свою деятельность в России как самостоятельная организация под новым брендом Lab Industries", — говорится в публикации.

В октябре 2022-го Henkel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Л.А.Б. Индастриз". По словам Быковских, весной концерн объявил об уходе из России и с тех пор пытается реализовать данное решение, подразумевающее передачу прав собственности. Для этого необходимо иметь независимость локальной компании и глобальных бизнес-процессов производителя. До конца 2022 года название фирмы остаётся ООО "Хенкель Рус".

По данным источника издания в инвестиционных кругах, Henkel пока не смогла договориться о продаже бизнеса, предположительно, из-за высокой оценки — более чем в 500 миллионов евро. При этом желающие купить активы связаны с лицами, подпавшими под санкции Запада. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что справедливая цена российской части концерна составляет не менее 600 миллионов евро. Хотя текущая ситуация заставляет проводить подобные сделки со значительным дисконтом.

По словам Бурмистрова, обособление российской части Henkel, вероятно, связано со стремлением снизить политическое давление со стороны ЕС на компанию и выиграть время для предпродажной подготовки. Эксперт считает, что уровень дисконта можно снизить при продаже бизнеса частями. Но и в этом случае компания не сможет выручить более 250–300 миллионов евро за активы в РФ.