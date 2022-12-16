В Крыму поддержат "Вкусно — и точка" в случае прихода сети в регион

Крым поддержит сеть ресторанов "Вкусно — и точка", если она решит начать работу на территории региона, что повысит качество оказываемых на полуострове услуг. Об этом РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Если руководство "Вкусно — и точка" примет решение об открытии сети ресторанов быстрого питания в Крыму, то мы поддержим их начинания. В республике достаточно помещений, которые подойдут для создания сети ресторанов", — заявил Константинов.