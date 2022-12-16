В Крыму поддержат "Вкусно — и точка" в случае прихода сети в регион
Крымский депутат Константинов пообещал поддержку "Вкусно — и точке", если сеть откроется в регионе
Крым поддержит сеть ресторанов "Вкусно — и точка", если она решит начать работу на территории региона, что повысит качество оказываемых на полуострове услуг. Об этом РИА "Новости" заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если руководство "Вкусно — и точка" примет решение об открытии сети ресторанов быстрого питания в Крыму, то мы поддержим их начинания. В республике достаточно помещений, которые подойдут для создания сети ресторанов", — заявил Константинов.
Константинов заметил, что регион заинтересован в приходе в Крым крупных федеральных компаний, в том числе и в сфере общественного питания. По мнению парламентария, это повлияет на качество оказываемых услуг и повысит конкуренцию.
Ранее Лайф сообщал, что условия договора с McDonald's не позволяют российской компании "Вкусно — и точка" выйти на рынок Казахстана.
ТАСС / Михаил Грушин