ЕС ослабит санкции против ряда российских бизнесменов

Европейские рестрикции будут ослаблены в отношении шестерых бизнесменов из России. Как следует из публикации газеты, отдельные страны Евросоюза смогут размораживать их денежные средства при необходимости финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку. Однако перед этим им нужно будет проконсультироваться с Еврокомиссией.