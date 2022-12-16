ЕС ослабит санкции против ряда российских бизнесменов
Евросоюз предоставит санкционные послабления предпринимателям РФ для поставок удобрений
Евросоюз предоставит санкционные послабления для ряда российских предпринимателей. Об этом сообщил портал EUobserver, ссылаясь на дипломатические источники.
Европейские рестрикции будут ослаблены в отношении шестерых бизнесменов из России. Как следует из публикации газеты, отдельные страны Евросоюза смогут размораживать их денежные средства при необходимости финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку. Однако перед этим им нужно будет проконсультироваться с Еврокомиссией.
Как сообщал Лайф, ожидается, что девятый пакет санкций будет утверждён по письменной процедуре к полудню 16 декабря. То есть дальнейшего обсуждения после состоявшегося накануне саммита ЕС не будет.
Freepik / jcomp