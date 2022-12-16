ЕС может исключить трёх министров РФ из девятого пакета санкций по требованию Венгрии

Венгрия настояла на исключении главы Минспорта РФ Олега Матыцина, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Минэнерго Николая Шульгинова из девятого пакета санкций ЕС против России. Об этом пишет EUоbserver.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванные дипломатические источники, на такой шаг Будапешт пошёл буквально "в последнюю минуту". Официального подтверждения этой информации нет.