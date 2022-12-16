Историк объяснил, почему исключить Россию из ООН невозможно

Исключение России из ООН невозможно. Об этом в беседе с RT заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя высказывание члена британской Палаты общин Лео Доэрти о процедуре приостановления членства или исключения страны из ООН на примере РФ.

"Что касается ООН, то исключить оттуда Россию невозможно. Россия — учредитель организации. ООН — такое же достояние России, как и Запада. ООН создана потому, что Советский Союз победил фашистскую Германию и уничтожил нацизм. После этого стало возможно объединить все нации", — сказал он.

По словам эксперта, западные страны ведут прокси-войну с Россией, поэтому и возникают подобные вопросы. Хотя, продолжил он, есть вариант упразднить ООН, создать другую структуру и не включать туда РФ.

Кроме того, голосование Генассамблеи организации по поводу героизации нацизма, когда большинство стран поддержало Москву, должно показать Лондону, что ООН не является его собственностью. Шаповалов также задался вопросом, почему Великобритания, которая участвовала в борьбе с фашизмом, поддерживает сейчас героизацию нацизма, высказавшись вместе с США и Украиной против данной резолюции.