В Чикаго два человека застрелены у школы
В Чикаго (штат Иллинойс) во время стрельбы возле одной из местных школ убито два человека, передаёт телеканал Эй-би-си, ссылаясь на представителя городской полиции.
Последний отметил, что стрельба была открыта в 14:00 по местному времени, когда дети покидали школу. Четверых пострадавших доставили в больницу, двое умерли от ранений. Состояние остальных оценивается как тяжёлое.
Каков возраст жертв и являются ли они учениками школы, пока не уточняется. Также ещё не ясно, кто именно открыл огонь и каковы мотивы этого человека. Ведётся следствие.
Как рассказывал Лайф, ранее в Чикаго не менее 14 человек получили ранения при стрельбе во время празднования Хэллоуина.
Patricia Nabong | Sun-Times