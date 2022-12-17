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17 декабря, 04:05

В Чикаго два человека застрелены у школы

В Чикаго (штат Иллинойс) во время стрельбы возле одной из местных школ убито два человека, передаёт телеканал Эй-би-си, ссылаясь на представителя городской полиции.

Последний отметил, что стрельба была открыта в 14:00 по местному времени, когда дети покидали школу. Четверых пострадавших доставили в больницу, двое умерли от ранений. Состояние остальных оценивается как тяжёлое.

Каков возраст жертв и являются ли они учениками школы, пока не уточняется. Также ещё не ясно, кто именно открыл огонь и каковы мотивы этого человека. Ведётся следствие.

"Они стреляют!": В Чикаго во время уличных гонок убили трёх человек

"Они стреляют!": В Чикаго во время уличных гонок убили трёх человек

Как рассказывал Лайф, ранее в Чикаго не менее 14 человек получили ранения при стрельбе во время празднования Хэллоуина.

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Patricia Nabong | Sun-Times

Анатолий Симоненко

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