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17 декабря, 03:55

Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

Директор ЦРУ Бёрнс: TikTok — реальная угроза национальной безопасности США

В Вашингтоне обеспокоились популярностью китайского приложения TikTok. Эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

"Я считаю, что это [приложение] — причина для подлинного беспокойства для правительства", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что TikTok — китайская компания, а значит, власти КНР всегда могут настоять на доступе к информации пользователей из США. Более того, считает глава ЦРУ, правительство Китая может впоследствии контролировать контент в соцсети.

"Я бы был очень осторожным", — сказал Бёрнс на просьбу дать совет пользователям приложения.

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Как писал Лайф ранее, сенатор Рубио внёс закон о запрете TikTok в США из-за возможной слежки. Соответствующий документ, который поддержали обе американские парламентские партии, появился на сайте законодателя.

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Агентство "Москва"

Арина Родионова

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