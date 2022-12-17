Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

В Вашингтоне обеспокоились популярностью китайского приложения TikTok. Эта соцсеть может представлять реальную угрозу национальной безопасности США, заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

"Я считаю, что это [приложение] — причина для подлинного беспокойства для правительства", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Он пояснил, что TikTok — китайская компания, а значит, власти КНР всегда могут настоять на доступе к информации пользователей из США. Более того, считает глава ЦРУ, правительство Китая может впоследствии контролировать контент в соцсети.

"Я бы был очень осторожным", — сказал Бёрнс на просьбу дать совет пользователям приложения.