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17 декабря, 04:25

Коллекционер нашёл украденную картину XVII века по фото подушки в Сети

<p>Картина Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами". Фото © <a href="https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/2767-zimnij-pejzazh-s-konkobezhcami-hendrik-averkamp-opisanie-kartiny.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Wikipedia / <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Avercamp#/media/File:Hendrick_Avercamp_-_A_Winter_River_Landscape_with_Figures_on_the_Ice.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Bridgeman Art Library</a></p>

Картина Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами". Фото © Wikipedia / The Bridgeman Art Library

Коллекционер, охотник за пропавшими произведениями искусства Клифф Шорер нашёл украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine. Шедевр почти 45 лет назад вынесли из дома спящего хозяина.

Шорер наткнулся в Интернете на фото подушки с изображением работы Аверкампа. По качеству репродукции эксперт понял, что рисунок не мог быть сделан ранее 1978 года. Он выяснил, что авторские права на фотографию с 2012 года принадлежат художественной библиотеке.

Фото подушки, которое вывело коллекционера на похищенную картину © news.artnet.com

Фото подушки, которое вывело коллекционера на похищенную картину © news.artnet.com

Через свои связи он узнал: картина была куплена на художественной ярмарке в Европе в 1995 году, а продавалась под именем племянника Аверкампа — Барента. Шорер вышел на племянницу дилера, та и назвала покупателей. Если полотно не вернут мирным путём, случай будет рассматриваться как уголовное дело.

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Ранее Лайф писал, что Польша нашла в Берлине украденную картину русского художника Кандинского. Сотрудники ведомства обнаружили полотно в немецком собрании в ходе мониторинга рынка произведений искусства. Польский Минкульт попросил Grisebach снять акварель с аукциона, однако немецкая сторона решила всё же её продать — почти за 390 тысяч евро.

Арина Родионова
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