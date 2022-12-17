Коллекционер нашёл украденную картину XVII века по фото подушки в Сети

Коллекционер, охотник за пропавшими произведениями искусства Клифф Шорер нашёл украденную в 1978 году картину голландского мастера XVII века Хендрика Аверкампа "Зимний пейзаж с фигуристкой и другими фигурами" по фото рисунка на декоративной подушке, сообщает Boston Magazine. Шедевр почти 45 лет назад вынесли из дома спящего хозяина.

Шорер наткнулся в Интернете на фото подушки с изображением работы Аверкампа. По качеству репродукции эксперт понял, что рисунок не мог быть сделан ранее 1978 года. Он выяснил, что авторские права на фотографию с 2012 года принадлежат художественной библиотеке.

Фото подушки, которое вывело коллекционера на похищенную картину © news.artnet.com

Через свои связи он узнал: картина была куплена на художественной ярмарке в Европе в 1995 году, а продавалась под именем племянника Аверкампа — Барента. Шорер вышел на племянницу дилера, та и назвала покупателей. Если полотно не вернут мирным путём, случай будет рассматриваться как уголовное дело.