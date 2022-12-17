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17 декабря, 05:01

В Минске шесть человек погибли при взрыве газа в жилом доме

В Минске на бульваре Шевченко в жилом доме взорвался бытовой газ, передаёт местный Следственный комитет республики. Случилось это примерно в 03:30 (совпадает с мск). Погибло шесть человек, включая одного ребёнка. Сотрудники МЧС эвакуировали свыше 20 человек.

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме на бульваре Шевченко. Видео @ Telegram / Следственный комитет Беларуси

Следователи изучают место происшествия, опрашивают свидетелей. Туда прибыл первый зампредседателя СК РБ Олег Шандарович. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Уссурийске

Мужчина пострадал при взрыве газа в гараже в Уссурийске

Ранее из-за взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина. Его тело нашли под завалами. Произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей.

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Telegram / Следственный комитет Беларуси

Анатолий Симоненко

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