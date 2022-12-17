В Минске шесть человек погибли при взрыве газа в жилом доме
В Минске на бульваре Шевченко в жилом доме взорвался бытовой газ, передаёт местный Следственный комитет республики. Случилось это примерно в 03:30 (совпадает с мск). Погибло шесть человек, включая одного ребёнка. Сотрудники МЧС эвакуировали свыше 20 человек.
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме на бульваре Шевченко. Видео @ Telegram / Следственный комитет Беларуси
Следователи изучают место происшествия, опрашивают свидетелей. Туда прибыл первый зампредседателя СК РБ Олег Шандарович. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Ранее из-за взрыва газа в гаражном кооперативе в Новосибирске погиб мужчина. Его тело нашли под завалами. Произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей.
Telegram / Следственный комитет Беларуси