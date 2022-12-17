В Минске шесть человек погибли при взрыве газа в жилом доме

В Минске на бульваре Шевченко в жилом доме взорвался бытовой газ, передаёт местный Следственный комитет республики. Случилось это примерно в 03:30 (совпадает с мск). Погибло шесть человек, включая одного ребёнка. Сотрудники МЧС эвакуировали свыше 20 человек.