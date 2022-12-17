Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес за новогодние праздники

Не набрать вес за время новогодних каникул можно, если соблюдать несколько достаточно простых правил, в том числе не садиться за праздничный стол голодным. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего не стоит садиться на диеты перед праздниками, так как в Новый год человек начинает есть больше обычного, что приводит к быстрому набору лишнего веса. 31 декабря же лучше вести обычный образ жизни со стандартным режимом питания, а в новогоднюю ночь лучше пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

"За стол садиться неголодным, иначе будет падение уровня глюкозы в крови. Ночью у нас снижаются обменные процессы, а мы организм не оповещаем, что у нас Новый год и ему придётся работать внеурочно. На ужин приготовить желательно что-то лёгкое, белковое", — отметила Соломатина.

Кроме того, во время застолья следует особое внимание уделить овощам, которых на тарелке должно быть не менее половины от всей остальной еды. Снизить калорийность блюд можно за счёт небольших изменений их рецептуры: в оливье колбасу можно заменить куриной грудкой, картофель — топинамбуром, или же сделать самостоятельно майонез.