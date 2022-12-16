Всего один ингредиент: Россиянам рассказали, как сделать селёдку под шубой полезнее

Любимое многими новогоднее угощение — селёдка под шубой — может стать гораздо полезнее, если при её приготовлении отказаться от майонеза или же пойти на другие небольшие хитрости. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Ольга Панова.

"Когда мы с вами ждём Новый год и селёдку под шубой на столе, нам обязательно нужен вкус этого блюда, такой как мы привыкли из детства. Поэтому, думая, как же нам сделать этот знаковый салат полезнее и чем заменить майонез или картошку как самые калорийные, мы должны понимать, что нас может постигнуть разочарование и это будет не тот салат, который мы ждём весь год", — заметила Панова.

Первой хитростью, которая повлияет на калорийность блюда, может стать его уменьшенная порция. По словам специалиста, угощения на тарелке должно быть не больше, чем ваша ладонь. Повлиять на количество калорий сможет и уменьшение количества майонеза в салате сразу в два раза. Специалист уверена, что в таком случае калорийность снизится до 123,8 ккал на 100 граммов и не потеряется привычный и любимый многими вкус. Однако можно и вовсе пойти на эксперимент.

Нутрициолог Ольга Панова. Фото предоставлено Лайфу

"Попробуйте вместо майонеза заправить нежирной сметаной + горчица + уксус (97,4 ккал) или творог мягкий + горчица (100 ккал). Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам ещё больше", — отметила Панова.