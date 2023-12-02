Россияне рассказали, что поставят на стол в новогоднюю ночь, и результаты оказались поразительными

Россияне больше всего хотят видеть на новогоднем столе три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Об этом пишет "Газета.ru".

Согласно опросу, холодец на Новый год будут готовить только 5% жителей России, зато 10% хотели бы приготовить салат из курицы с ананасами. Среди горячих блюд абсолютным лидером стала запечённая курица — её будет готовить почти половина (48%) россиян. Ещё 27% собираются сделать мясо по-французски, а 17% — утку с яблоками или апельсинами.

Бутерброды с икрой окажутся на новогоднем столе только у 28% россиян, а со шпротами — у 6%. Среди десертов лидируют имбирное печенье (22%), торт (12%) и сладкие пирожки (10%). Что касается напитков, здесь ситуация довольно неожиданная. Ещё один поразительный итог опроса: только 12% опрошенных собираются загадывать желание под бой курантов с бокалом шампанского в руках, а большая часть планирует отметить Новый год, попивая глинтвейн (27%). Среди безалкогольных напитков россияне выбирают колу (20%), какао (11%) и компот (5%).