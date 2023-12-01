Россиянам раскрыли дневную норму "новогоднего допинга"

Мандарины могут навредить людям, которые страдают диабетом, язвой и другими заболеваниями ЖКТ, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она отметила, что один из символов Нового года может принести не праздник, а обострение хронических заболеваний, поэтому перебарщивать с ним не стоит.

"Их не стоит есть при остром нефрите, гепатите, холецистите, а также тем, у кого есть язва желудка", — рассказала медик "Вечерней Москве".

По словам эксперта, в мандаринах достаточно много сахара, поэтому людям с диабетом стоит аккуратно подходить к употреблению фрукта. Если проблем со здоровьем нет, то пяти-шести плодов в сутки достаточно для поддержания иммунитета и хорошего настроения, заключила врач.