В России упали цены на один из главных новогодних продуктов

В России в предновогодний период заметно подешевели мандарины. Такое заявление сделал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Цены, по его словам, упали и в опте, и в рознице.

"По данным на 15 ноября 2023 года, мы фиксировали ослабление средних оптовых цен на мандарины до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости".

Снижение цен прослеживается и в рознице. В Москве, например, средние розничные цены на один из главных новогодних продуктов за месяц упали на 14%, до 237,5 рубля за килограмм, пояснил Леонов.