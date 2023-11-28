В России упали цены на один из главных новогодних продуктов
Зампред "Руспродсоюза" Леонов: Мандарины подешевели перед Новым годом
В России в предновогодний период заметно подешевели мандарины. Такое заявление сделал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Цены, по его словам, упали и в опте, и в рознице.
"По данным на 15 ноября 2023 года, мы фиксировали ослабление средних оптовых цен на мандарины до 81,3 рубля за килограмм, или на 2,3% за месяц", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Новости".
Снижение цен прослеживается и в рознице. В Москве, например, средние розничные цены на один из главных новогодних продуктов за месяц упали на 14%, до 237,5 рубля за килограмм, пояснил Леонов.
А ранее сообщалось, что мандарины в России подешевели из-за рекордных поставок. Так, в 2023 году в страну ввезли рекордные 550 тысяч тонн цитрусовых из девяти государств, а это на 10% больше, чем в 2022-м. Поставки шли из Турции, Египта, Южно-Африканской Республики, Марокко, Китая, Пакистана, Аргентины, Ирана и Абхазии.
ТАСС / Валерий Шарифулин