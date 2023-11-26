Главный съедобный символ Нового года стал доступнее для россиян

Мандарины в России подешевели перед Новым годом, так как в 2023-м в страну ввезли рекордные 550 тысяч тонн цитрусовых из девяти государств, что на 10% больше, чем в 2022-м. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, поставки шли, как и в прошлом году, из Турции, Египта, Южно-Африканской Республики, Марокко, Китая, Пакистана, Аргентины, Ирана и Абхазии. Примечательно, что, несмотря на трудности, которые связаны с текущей обстановкой в мире, эти государства нарастили отгрузки, поэтому цены на мандарины начали снижаться.

По данным Россельхоза, Абхазия и Иран увеличили объём ввоза мандаринов в три раза, а Китай — в 4,5. Максимальная стоимость килограмма мандаринов сейчас составляет 450 рублей, причём самые дорогие привезены из ЮАР. Цена других варьируется от 50 до 400 рублей.