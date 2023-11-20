Стало дороже: Названа стоимость новогоднего стола в 2023 году

В 2023 году новогодний стол обойдётся россиянам немного дороже, чем в 2022-м. Если в прошлый раз на стандартный набор праздничных блюд необходимо было выделить 4,9 тысячи рублей, то теперь за эту же корзину в супермаркете придётся заплатить около 5,5 тысячи, пишет газета "Известия" со ссылкой на Руспродсоюз.

В среднем за год стоимость новогоднего стола подорожала на 9,17%. Обычно в него входят селёдка под шубой, салат оливье, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой. На закуску многие делают нарезки из сыра и колбасы, завершая праздничную композицию мандаринами и шампанским. А вот семьи с детьми раскошеливаются ещё и на сладости.