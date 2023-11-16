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16 ноября, 12:12

В России резко взлетела цена на главный новогодний салат

Mash: Салат оливье подорожал минимум на 45% за год

Самый популярный салат у россиян подскочил в цене на 45% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт об оливье. Телеграм-канал Mash подсчитал, сколько теперь придётся потратить денег на приготовление этого блюда.

Индекс оливье. Обложка © Telegram / Mash

Индекс оливье. Обложка © Telegram / Mash

"Мы взяли три рецепта: с колбасой, с курицей и проклятый с яблоком (он подорожал меньше всего). Самый дорогой рецепт оказался у любимой классики: килограмм оливье с колбаской в новом году вам обойдётся в 300 рублей", говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, остальные рецепты обойдутся немного дешевле — в целом на 30–40 рублей. Цены подскочили из-за подорожания ингредиентов. Так, например, прайс сильно вырос на картошку, морковку, колбасу, курицу и майонез в магазинах. Другие составляющие салата тоже увеличились в цене, но не так ощутимо.

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А ранее Лайф писал, что в России на 20% подорожали детские новогодние подарки на фоне роста цен на шоколад в мире. Теперь стоимость коробочки сладостей будет составлять около 1,6 тысячи рублей. В прошлом году, например, 800-граммовый сюрприз от Деда Мороза можно было купить на 300 рублей дешевле.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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