В России резко взлетела цена на главный новогодний салат

Самый популярный салат у россиян подскочил в цене на 45% по сравнению с прошлым годом. Речь идёт об оливье. Телеграм-канал Mash подсчитал, сколько теперь придётся потратить денег на приготовление этого блюда.

Индекс оливье. Обложка © Telegram / Mash

"Мы взяли три рецепта: с колбасой, с курицей и проклятый — с яблоком (он подорожал меньше всего). Самый дорогой рецепт оказался у любимой классики: килограмм оливье с колбаской в новом году вам обойдётся в 300 рублей", — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, остальные рецепты обойдутся немного дешевле — в целом на 30–40 рублей. Цены подскочили из-за подорожания ингредиентов. Так, например, прайс сильно вырос на картошку, морковку, колбасу, курицу и майонез в магазинах. Другие составляющие салата тоже увеличились в цене, но не так ощутимо.