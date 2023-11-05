В России сильно подорожали мандарины и к Новому году рост цен может продолжиться

В России за последний год мандарины выросли в цене в среднем на 70%, а к новогодним праздникам стоимость может подскочить ещё на 5%. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.

Причинами называются изменившийся курс рубля, удорожание транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках. Так, в Абхазии фруктов ожидается на 20 тысяч тонн меньше в сравнении с показателями прошлого года. Аналогичная ситуация в Азербайджане.

Российские сети рассчитывали на поставки из Турции и Ирана, однако Россельхознадзор в 400 тоннах прибывшей на границу партии фруктов нашёл средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. А доставки из Израиля заморожены. Сейчас есть надежда только на Марокко, Египет и Алжир.

Также после открытия автомобильного моста между РФ и КНР могут активизироваться китайские поставщики, но на их товар цены будут значительно выше. Сейчас ценник в столичных магазинах доходит до 500 рублей за килограмм. Абхазские мандарины даже в южных российских регионах стоят около 300 рублей. К Новому году эксперты прогнозируют новый рост цен.