В России сильно подорожали мандарины и к Новому году рост цен может продолжиться
Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%
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В России за последний год мандарины выросли в цене в среднем на 70%, а к новогодним праздникам стоимость может подскочить ещё на 5%. Об этом пишет SHOT, ссылаясь на источники в крупных торговых сетях.
Причинами называются изменившийся курс рубля, удорожание транспортировки, ситуация в Израиле и неурожай в нескольких странах-поставщиках. Так, в Абхазии фруктов ожидается на 20 тысяч тонн меньше в сравнении с показателями прошлого года. Аналогичная ситуация в Азербайджане.
Российские сети рассчитывали на поставки из Турции и Ирана, однако Россельхознадзор в 400 тоннах прибывшей на границу партии фруктов нашёл средиземноморскую плодовую муху и многоядную муху-горбатку. А доставки из Израиля заморожены. Сейчас есть надежда только на Марокко, Египет и Алжир.
Также после открытия автомобильного моста между РФ и КНР могут активизироваться китайские поставщики, но на их товар цены будут значительно выше. Сейчас ценник в столичных магазинах доходит до 500 рублей за килограмм. Абхазские мандарины даже в южных российских регионах стоят около 300 рублей. К Новому году эксперты прогнозируют новый рост цен.
Ранее Лайф писал, что за восемь месяцев текущего года было произведено 382 тысячи тонн гречки. По данным отчёта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия бьёт все рекорды по производству этой крупы, в 2022 году было на 22 тысячи тонн меньше.