Россиянам рассказали, какие крупы подорожают зимой, а какие станут дешевле
Аналитик Кашин анонсировал подорожание киноа, булгура и кускуса
За восемь месяцев текущего года было произведено 382 тысячи тонн гречки. По данным отчёта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия бьёт все рекорды по производству этой крупы, в 2022 году было на 22 тысячи тонн меньше.
"В этом году у нашей страны очень хорошие показатели. В целом мы регулярно собираем достаточное количество круп, чтобы цены на них не взлетали слишком высоко, но скачки стоимости всё же есть", — подчеркнул аналитик Даниил Кашин в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, недавно экономисты пообещали подорожание круп на 5–7% из-за сезона, так как в холодное время года спрос на них возрастает. Однако подорожание, скорее всего, затронет более экзотические виды круп, такие как киноа, булгур и кускус. Гречка же, напротив, станет дешевле и будет стоить около 90 рублей за килограмм, уточнил эксперт.
Фермер Иван Слободянюк рассказал россиянам, как выбрать хорошие крупы. По его словам, лучше отдавать предпочтение развесным продуктам, так как они качественнее и дешевле. Особенно это касается экзотических круп. Эксперт порекомендовал довериться рыночным продавцам. К тому же, отмечает специалист, на рынке стоимость экзотических круп на 10–15% ниже, чем в магазине.
Слободянюк добавил, что гречку тоже лучше покупать на развес — выйдет дешевле на 15–20 рублей. При выборе риса эксперт рекомендует акцентировать внимание на количестве белых зёрен. Это меловые ядра крупы, которые ещё недозрели. Их должно быть немного в упаковке, так как при приготовлении они могут испортить вкус блюда.
Слободянюк подчёркивает, что крупу нужно хранить в плотно закрытой жестяной банке, чтобы продлить срок хранения. Такой способ позволяет ещё исключить возможность появления пищевой моли, подытожил эксперт.
Ранее биолог Елена Никифорова дала несколько советов, как спасти крупы от нападения моли. Она советует хранить крупу в стеклянных банках. Во время холодов можно оставлять её на балконе. Личинки не смогут размножаться на морозе, а продукт не потеряет вкусовых качеств.
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