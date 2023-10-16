Россиянам рассказали, какие крупы подорожают зимой, а какие станут дешевле

За восемь месяцев текущего года было произведено 382 тысячи тонн гречки. По данным отчёта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия бьёт все рекорды по производству этой крупы, в 2022 году было на 22 тысячи тонн меньше.

"В этом году у нашей страны очень хорошие показатели. В целом мы регулярно собираем достаточное количество круп, чтобы цены на них не взлетали слишком высоко, но скачки стоимости всё же есть", — подчеркнул аналитик Даниил Кашин в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, недавно экономисты пообещали подорожание круп на 5–7% из-за сезона, так как в холодное время года спрос на них возрастает. Однако подорожание, скорее всего, затронет более экзотические виды круп, такие как киноа, булгур и кускус. Гречка же, напротив, станет дешевле и будет стоить около 90 рублей за килограмм, уточнил эксперт.

Фермер Иван Слободянюк рассказал россиянам, как выбрать хорошие крупы. По его словам, лучше отдавать предпочтение развесным продуктам, так как они качественнее и дешевле. Особенно это касается экзотических круп. Эксперт порекомендовал довериться рыночным продавцам. К тому же, отмечает специалист, на рынке стоимость экзотических круп на 10–15% ниже, чем в магазине.

Слободянюк добавил, что гречку тоже лучше покупать на развес — выйдет дешевле на 15–20 рублей. При выборе риса эксперт рекомендует акцентировать внимание на количестве белых зёрен. Это меловые ядра крупы, которые ещё недозрели. Их должно быть немного в упаковке, так как при приготовлении они могут испортить вкус блюда.

Слободянюк подчёркивает, что крупу нужно хранить в плотно закрытой жестяной банке, чтобы продлить срок хранения. Такой способ позволяет ещё исключить возможность появления пищевой моли, подытожил эксперт.