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19 августа, 11:01

Нутрициолог рассказал о разнице между крупой и кашей и перечислил их полезные свойства

Нутрициолог Золоев: Овсянка способствует снижению холестерина в организме

Крупа и каша — разные продукты, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами и полезными веществами: углеводами, белками, витаминами и минералами. По словам нутрициолога Олега Золоева, отдельные их виды имеют свой состав. К примеру, гречка богата клетчаткой, железом и белком, а овсянка содержит растворимую клетчатку, способствующую снижению уровня холестерина в организме. Что касается пищевой ценности, то каша легче усваивается организмом.

"Каша обычно представляет собой приготовленную форму крупы, которая может быть легче усваиваемой организмом. Благодаря процессу приготовления каша становится более мягкой и полупрозрачной, что может способствовать лучшему усвоению питательных веществ", рассказал специалист Лайфу.

В части доступных для приготовления блюд врач выделил крупы, из которых можно сделать в том числе каши, а также гарниры, запеканки, салаты и многое другое.

Однако при конечном выборе из крупы и каши, указал нутрициолог, стоит учитывать индивидуальные предпочтения, возможные аллергии, ограничения в рационе и питательные потребности. Золоев порекомендовал включить в рацион разнообразные продукты, что поможет получать все необходимые питательные вещества.

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Обложка ©

Unsplash / Celina

Ольга Годуненко
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