Диетолог предупредила о риске ожирения и дисбактериоза из-за чая с сахаром

Частое употребление чая с добавлением сахара принесёт человеку больше вреда, чем пользы. Кажущийся безобидным напиток не только провоцирует набор лишнего веса, но и нагружает поджелудочную железу, предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

По словам специалиста, растворённый в чае сахар не позволяет верно оценить его количество, что приводит к превышению положенной нормы. Возникшие при этом излишки глюкозы превращаются в жир, добавила собеседница NEWS.ru.

"Сахар организму не нужен. Организм его воспринимает негативно, за один приём пищи мы не привыкли столько углеводов получать. Плюс сахар провоцирует воспаления носоглотки, дисбактериоз", — заключила Дюваль.