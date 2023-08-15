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15 августа, 16:32

Диетолог предупредила о риске ожирения и дисбактериоза из-за чая с сахаром

Диетолог Дюваль: Чай с сахаром провоцирует ожирение и дисбактериоз

Частое употребление чая с добавлением сахара принесёт человеку больше вреда, чем пользы. Кажущийся безобидным напиток не только провоцирует набор лишнего веса, но и нагружает поджелудочную железу, предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

По словам специалиста, растворённый в чае сахар не позволяет верно оценить его количество, что приводит к превышению положенной нормы. Возникшие при этом излишки глюкозы превращаются в жир, добавила собеседница NEWS.ru.

"Сахар организму не нужен. Организм его воспринимает негативно, за один приём пищи мы не привыкли столько углеводов получать. Плюс сахар провоцирует воспаления носоглотки, дисбактериоз", — заключила Дюваль.

Пейте на здоровье: Через сколько часов чайная заварка превращается в отраву

Пейте на здоровье: Через сколько часов чайная заварка превращается в отраву

Впрочем, не только добавление сахара может нивелировать полезные свойства чая. Ранее Лайф перечислил продукты, которые лучше не смешивать с этим напитком.

Обложка ©

Unsplash

Илья Пушкарев
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