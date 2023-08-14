Мужчинам посоветовали не пить чай с мятой

Добавляя в чай молоко, сахар или лимон, можно нанести серьёзный вред организму. Многие пьют напиток с различными добавками и даже не подозревают, что тем самым делают себе лишь хуже. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в беседе с aif.ru.

Так, например, от чая с молоком, который делает его вкус более мягким, лучше отказаться людям с воспалением мочевыводящих путей и проблемами с почками, а также дефицитом железа, витаминов и микроэлементов, поскольку некоторые ферменты мешают усваиваться железу в ЖКТ. Кроме того, его не рекомендуется пить страдающим болезнями ЖКТ. При этом важно помнить, что здоровым людям в сутки можно лишь 700 граммов чая с молоком, однако смешивать с другими приёмами пищи его нельзя.

Чай с лимоном может повлечь последствия у людей с аллергией, а добавку в виде мяты лучше избегать мужчинам, поскольку растение снижает уровень тестостерона. От специй, например гвоздики, кардамона, корицы или имбиря, лучше отказаться аллергикам и пациентам с язвой желудка. А если захотелось сладкого чая, то, добавляя сахар, следует помнить, что такой напиток должен быть без других добавок — еды, торта, пирожного и прочих вредностей.