Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии
Нутрициолог Мансурова предупредила о риске возникновения рака из-за горячего чая
Любители пить горячий чай могут столкнуться с серьёзным заболеванием, вызванным регулярными ожогами слизистой оболочки кипятком. Речь идёт о раке, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Чтобы избежать таких проблем, напитку нужно дать немного остыть, посоветовала она.
"Употребление обжигающего чая грозит высокими рисками развития онкологических заболеваний полости рта и пищевода. Ведь регулярный ожог — это травма на одном и том же месте, где в итоге происходит постоянный воспалительный процесс", — объяснила Мансурова для aif.ru.
По словам нутрициолога, опасность горячего чая для организма была доказана многочисленными исследованиями. Они подтвердили, что повреждения слизистой действительно вызывают рак.
Ранее Лайф сообщал, что опасным является не только употребление горячего чая, но и повторное заваривание чайных пакетиков. По словам гастроэнтеролога Андрея Якушева, в использованных тканевых мешочках быстро размножаются болезнетворные бактерии.