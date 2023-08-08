Любителей горячего чая предупредили о риске онкологии

Любители пить горячий чай могут столкнуться с серьёзным заболеванием, вызванным регулярными ожогами слизистой оболочки кипятком. Речь идёт о раке, предупредила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Чтобы избежать таких проблем, напитку нужно дать немного остыть, посоветовала она.

"Употребление обжигающего чая грозит высокими рисками развития онкологических заболеваний полости рта и пищевода. Ведь регулярный ожог — это травма на одном и том же месте, где в итоге происходит постоянный воспалительный процесс", — объяснила Мансурова для aif.ru.

По словам нутрициолога, опасность горячего чая для организма была доказана многочисленными исследованиями. Они подтвердили, что повреждения слизистой действительно вызывают рак.