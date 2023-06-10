Повторное использование чайных пакетиков не только бесполезно, но и опасно, предупредил врач

Само по себе повторное заваривание чайных пакетиков абсолютно безвредно для организма, но вот многократное их применение грозит развитием кишечной инфекции. Так происходит из-за того, что тёплая среда в использованном пакетике чая благоприятна для развития бактерий, которые и могут вызвать неприятные последствия для здоровья. Избежать этого можно с помощью серьёзной термической обработки. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" сообщил терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники Хадасса в "Сколково" Андрей Якушев.

Специалист подчеркнул, что риск выше всего при использовании популярных сейчас термопотов, в которых находится горячая вода, а не кипяток.

"Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно "колонизированный" вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль", — объяснил Якушев.

Кроме того, особой пользы от экономии на чайных пакетиках нет. Вместе с понижением концентрации чая понижается и содержание в нём витаминов и полезных микроэлементов, поэтому от идеи повторного использования чайных пакетиков лучше отказаться, подытожил терапевт.