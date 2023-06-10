Повторное использование чайных пакетиков не только бесполезно, но и опасно, предупредил врач
Врач Якушев: Многократно заваренный пакетик чая может вызвать кишечную инфекцию
Само по себе повторное заваривание чайных пакетиков абсолютно безвредно для организма, но вот многократное их применение грозит развитием кишечной инфекции. Так происходит из-за того, что тёплая среда в использованном пакетике чая благоприятна для развития бактерий, которые и могут вызвать неприятные последствия для здоровья. Избежать этого можно с помощью серьёзной термической обработки. Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" сообщил терапевт и гастроэнтеролог филиала израильской клиники Хадасса в "Сколково" Андрей Якушев.
Специалист подчеркнул, что риск выше всего при использовании популярных сейчас термопотов, в которых находится горячая вода, а не кипяток.
"Если в такую горячую воду положить чайный пакетик, уже изрядно "колонизированный" вредными микроорганизмами, то это будет уже не чай, а опасный для здоровья коктейль", — объяснил Якушев.
Кроме того, особой пользы от экономии на чайных пакетиках нет. Вместе с понижением концентрации чая понижается и содержание в нём витаминов и полезных микроэлементов, поэтому от идеи повторного использования чайных пакетиков лучше отказаться, подытожил терапевт.
Кстати говоря, чай относится к продуктам, которые нельзя оставлять на потом, не употребив сразу. Их список не так мал: Лайф составил для вас подборку.
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