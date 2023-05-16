Заживляет раны, замедляет старение: Диетолог перечислила полезные свойства чёрного и зелёного чая

Наиболее распространены два вида чая — чёрный и зелёный. Несмотря на заметную разницу во вкусе, оба напитка наделены рядом полезных для здоровья качеств. Об этих качествах поведала врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт рассказала, что в приготовлении обоих сортов используется один и тот же вид чайного листа. Отличается именно технология, по которой их готовят, а это, в свою очередь, влияет и на свойства напитка. В процессе приготовления зелёного чая листы растения обрабатывают паром, таким образом в них не остаётся избыточной влаги. В то же время при такой обработке не происходит окислительных процессов, так что лист не теряет полезных качеств. Как правило, у зелёного чая насыщеннее аромат и вкус, а содержание микроэлементов и витаминов в нём выше, чем в чёрном.

А вот при изготовлении чёрного чая листья проходят процесс ферментации, при котором они скручиваются и вялятся. Именно поэтому напиток приобретает характерный чёрный цвет и уступает неферментированному чаю по содержанию полезных веществ.

Дюваль рассказала о ряде полезных для здоровья свойств, которыми обладает чай. Например, содержащиеся в нём танины оказывают противовоспалительный и бактерицидный эффект.

"Они наделяют чай бактерицидным свойством и заживляют раны. Однако это не значит, что чаем нужно лечиться", — уточнила эксперт.

Напиток хорош не только в утолении жажды, но и в оказании на организм омолаживающего эффекта. Так получается из-за высокой концентрации соединений полифенола — они помогают снизить нагрузку токсинов на организм, выполняя функцию антиоксидантов. Одной из функций антиоксидантов является восстановление клеток, а ещё они отвечают за замедление старения. Напиток полезен и для кровеносной системы: в составе содержатся катехины, укрепляющие стенки сосудов и снижающие риск кровоизлияний. И, кроме того, в составе находится витамин P, он полезен в нормализации артериального давления и помогает при аллергии и отёках.

Кстати, в чае, как и в кофе, есть кофеин, так что напитку свойственен тонизирующий эффект, добавила Анжелика. Эксперт уточнила, что, если выпить избыточное количество чая, это скажется печальным образом на резервах организма и даже ускорит процессы старения, поэтому напиток лучше употреблять до наступления второй половины дня. Нежелательно перебарщивать с чаем в вечернее время ещё и потому, что можно сбить естественные периоды активности организма, а это наносит вред нервной системе.

Чай можно использовать и как сильное мочегонное средство, но здесь очень важна дозировка, так как выводит из организма полезные вещества, такие как кальций, вместе с вредными. А ещё при употреблении чая будет вырабатываться больше желудочной кислоты.

"Поэтому людям, которые страдают повышенной кислотностью желудка, и тем, кто находится в стадии обострения заболевания ЖКТ, нужно быть осторожными с употреблением чая", — предостерегла врач.