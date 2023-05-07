Россиянам рассказали, какие напитки помогут улучшить память

Повысить концентрацию внимания и укрепить кратковременную память можно за счёт некоторых напитков, например чая и кофе. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

"Регулярное потребление кофеина помогает закрепить краткосрочные воспоминания, сделать их долгосрочными. Главное — соблюдать умеренность: в день рекомендовано пить не более четырёх чашек кофе (в первой половине дня). Переизбыток кофеина вызывает нервное перевозбуждение, мешающее сосредоточиться на выполнении задачи", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Среди полезных для памяти продуктов специалист выделил орехи. Витамин Е в их составе помогает перенести возрастное снижение когнитивных способностей. Не стоит забывать и про фрукты. Алексей Кабанов пояснил, что глюкоза даёт нервным клеткам энергию и способствует концентрации внимания.

Кроме того, важен плотный питательный завтрак. Следует обратить внимание, в частности, на каши длительного приготовления и цельнозерновой хлеб. Предпочтение также стоит отдать зелёным листовым овощам, среди которых шпинат и брокколи, содержащие необходимые мозгу нутриенты.