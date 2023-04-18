Названы комнатные растения, которые помогут улучшить память и внимание

Комнатные растения способны не только украсить помещение, но и положительно воздействовать на организм человека. Биолог Университета Эдж Хилл (Великобритания) Свен Батке в интервью изданию The Conversation объяснил, какие же виды наиболее полезны.

По словам специалиста, комнатные растения могут значительно снизить концентрацию углекислого газа в помещении. Особенно эффективными являются папоротник голубой звёздчатый, плакучий инжир, паутинные растения и виды антуриума (к примеру, цветок фламинго). Всего за один час вышеперечисленные растения снижают концентрацию углекислого газа с двух тысяч частей на миллион до примерно 480 частей на миллион.

Вместе с тем учёный отметил, что даже обыкновенный фикус может оказывать на человека гораздо большее влияние, чем можно себе представить. Так, растение на 20% улучшает концентрацию внимания и способствует улучшению памяти на 15–20%. Кроме того, оно положительно влияет на тревожных людей, снижая выработку гормона стресса кортизола.