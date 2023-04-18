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18 апреля, 16:38

Названы комнатные растения, которые помогут улучшить память и внимание

Биолог Батке назвал папоротник и фикус полезными комнатными растениями

Комнатные растения способны не только украсить помещение, но и положительно воздействовать на организм человека. Биолог Университета Эдж Хилл (Великобритания) Свен Батке в интервью изданию The Conversation объяснил, какие же виды наиболее полезны.

По словам специалиста, комнатные растения могут значительно снизить концентрацию углекислого газа в помещении. Особенно эффективными являются папоротник голубой звёздчатый, плакучий инжир, паутинные растения и виды антуриума (к примеру, цветок фламинго). Всего за один час вышеперечисленные растения снижают концентрацию углекислого газа с двух тысяч частей на миллион до примерно 480 частей на миллион.

Вместе с тем учёный отметил, что даже обыкновенный фикус может оказывать на человека гораздо большее влияние, чем можно себе представить. Так, растение на 20% улучшает концентрацию внимания и способствует улучшению памяти на 15–20%. Кроме того, оно положительно влияет на тревожных людей, снижая выработку гормона стресса кортизола.

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Ранее Лайф писал, что российские учёные назвали главное растение для борьбы со старением. Оно, в частности, способно снизить частоту мутаций клеток и улучшить усвоение кислорода.

Обложка ©

Freepik / senivpetro

Наталья Исакова
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