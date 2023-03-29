Российские учёные назвали главное растение для борьбы со старением

Пижма способна снизить частоту мутаций клеток и улучшить усвоение кислорода, а также растение обладает антиоксидантным и противомикробным действием. Такие данные публикует Pharmaceutics, ссылаясь на учёных Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ им. И. Канта).

"Нами выделены биологически активные вещества (БАВ) из пижмы обыкновенной, произрастающей в Балтийском регионе. В рамках исследования удалось подтвердить уже описанные в литературе свойства пижмы, а также обнаружить новые", — пояснил заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий университета Станислав Сухих.

В науке растение именуют Tanacetum vulgare L., а его свойства в борьбе со старением давно известны. Экстракты пижмы часто встречаются в бальзамах, косметике, натуральных консервантах, напомнил учёный. Пижма растёт в Китае, Корее, Америке, но именно в России эфирное масло растения обладает наиболее мощным и богатым составом полезных элементов. Для его изучения специалисты собрали стебли, сушили и проводили экстракцию.

Выявленные свойства пижмы указывают на то, что её можно использовать для поддержания молодости, активности, в том числе разрабатывать геропротекторные продукты питания, помогающие противостоять старости. Сухих уверен, что пищевая промышленность и косметология — это наиболее перспективные отрасли для применения пижмы, тем более что её легко выращивать или просто собирать в России.