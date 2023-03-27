Кардиолог предупредила о последствиях злоупотребления чаем

Употребление чая в большом количестве может привести к негативным последствиям, несмотря на то что в целом этот напиток полезен. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Светлана Павличенко.

По её словам, в чае много аминокислот, витаминов, минералов и полифенолов. Последние — это активные метаболиты, полезные для здоровья человека. Это к тому же мощные антиоксиданты, которые защищают растения от ультрафиолетового облучения и борются с микроорганизмами.

"Антиоксидантные свойства полифенолов защищают клетки организма от свободных радикалов. Известно, что эти вещества могут снизить риск развития сердечно-сосудистых и некоторых хронических заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, диабета второго типа, некоторых видов рака", — рассказала Павличенко "Газете.ru".

По словам медика, зелёный чай — самый полезный, ведь в нём больше полифенолов, чем в других видах напитка. Кроме того, в зелёном чае и улуне содержится большое количество галлата эпигаллокатехина из группы полифенолов, которые нормализуют массу тела и липидный профиль. При этом, если употреблять более одной бутылки такого напитка в сутки и превысить дозу употребления галлата эпигаллокатехина, можно заработать проблемы с почками и повышенный риск развития опухолей.

В чёрном чае, отмечает кардиолог, меньше полифенолов, вместе с тем он может сократить риск развития кариеса, так как содержит фтор. Также в чёрном чае есть немного теофиллина, который влияет на тонус бронхов и сосудов, используется для лечения болезней лёгких и ряда других заболеваний. Однако содержащийся в нём кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может спровоцировать бессонницу, тревожность, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, сформировать нехватку железа.

Если пить слишком много чёрного чая, это может привести к передозировке кофеина, что чревато не только бессонницей и повышенной тревожностью, но и повышением артериального давления и флюорозом. Поэтому при употреблении чёрного чая нужно учитывать индивидуальные особенности организма. По словам эксперта, если выпивать не больше 10 чашек чая в день, вреда от этого не будет.