Аллергия, камни в почках и проблемы с сердцем: Как диета из мочегонного чая может довести до больничной койки

Монодиета в виде употребления мочегонных чаёв может привести к появлению камней в почках и аллергии. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, пульмонолог КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне Дмитрий Платонов. По его словам, одна из главных проблем такой диеты — это нарушение электролитного баланса организма. Калий, магний, натрий и хлор теряются организмом бесконтрольно при употреблении мочегонных чаёв в отсутствии наблюдения врача.

"Опасность состоит в том, что эти микроэлементы участвуют во многих процессах: контролируют ритм сердца, участвуют в формировании иммунитета и контроле артериального давления. Их дисбаланс может приводить к тяжёлым нарушениям ритма, повышению и значимому снижению артериального давления, приводить к выраженной сонливости и вялости, мышечным спазмам, отёкам нижних конечностей и так далее", — отметил эксперт.

Он добавил, что в травяные мочегонные сборы часто входят ромашка, бессмертник, лопух, хвощ и другие ингредиенты, которые могут привести к аллергии, в том числе к опасному отёку Квинке.

Медик отметил, что приём мочегонных чаёв приводит к усиленному выделению жидкости, а это нагружает почки и может привести к образованию песка, а затем и камней. Такие чаи также противопоказаны при гипертонической болезни, мочекаменной болезни, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.