Регион

Уведомления отключены

24 марта, 11:38

Названо одно маленькое изменение, которое запустит похудение

Нутрициолог Ковылкина: Правило дефицита калорий поможет снижать вес и есть всё

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В погоне за стройным телом многие люди идут на самые изощрённые способы, кроме тех, которые работают в долгосрочной перспективе. По словам нутрициолога Оксаны Ковылкиной, главное правило для достижения результата — количество потребляемой энергии должно быть ниже затрачиваемой.

Также стоит обращать внимание на этикетки продуктов, особенно на содержание сахара и соли. Что касается алкоголя, его количество нужно сократить до двух-трёх бокалов в неделю, объяснила Ковылкина в беседе с РИАМО. При этом продукты нужно не исключать, а ограничивать количество, иначе не избежать срыва.

"Пять порций овощей и фруктов ежедневно — это отличный источник клетчатки. Мясо выбирайте нежирных видов. Если не едите мясо, включайте в рацион рыбу, в том числе жирные сорта: это отличный источник омега-3 жирных кислот. Не забывайте и про морепродукты", — сказала диетолог.

Ковылкина отметила, что привычка считать здоровую еду невкусной — это общественный миф. Соблюдая главное правило дефицита калорий и баланса витаминов, можно есть всё и снижать вес, заключила эксперт.

Японский врач раскрыла диету людей, которые не стареют

Японский врач раскрыла диету людей, которые не стареют

Ранее нутрициолог Зубарева объяснила, о чём говорит постоянное чувство голода. Врач напомнила, что истинный физиологический голод возникает через несколько часов после приёма пищи и перепутать это ощущение невозможно.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров