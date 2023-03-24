Названо одно маленькое изменение, которое запустит похудение

В погоне за стройным телом многие люди идут на самые изощрённые способы, кроме тех, которые работают в долгосрочной перспективе. По словам нутрициолога Оксаны Ковылкиной, главное правило для достижения результата — количество потребляемой энергии должно быть ниже затрачиваемой.

Также стоит обращать внимание на этикетки продуктов, особенно на содержание сахара и соли. Что касается алкоголя, его количество нужно сократить до двух-трёх бокалов в неделю, объяснила Ковылкина в беседе с РИАМО. При этом продукты нужно не исключать, а ограничивать количество, иначе не избежать срыва.

"Пять порций овощей и фруктов ежедневно — это отличный источник клетчатки. Мясо выбирайте нежирных видов. Если не едите мясо, включайте в рацион рыбу, в том числе жирные сорта: это отличный источник омега-3 жирных кислот. Не забывайте и про морепродукты", — сказала диетолог.

Ковылкина отметила, что привычка считать здоровую еду невкусной — это общественный миф. Соблюдая главное правило дефицита калорий и баланса витаминов, можно есть всё и снижать вес, заключила эксперт.