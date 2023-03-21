Японский врач раскрыла диету людей, которые не стареют

Внешность человека во многом определяет его рацион, именно поэтому ровесники могут выглядеть по-разному: один -старше, а другой-младше собственного возраста. Такими наблюдениями в своей книге "Что едят люди, которые не стареют" поделилась врач-гастроэнтеролог из Японии Аки Кудо. Она не один десяток лет посвятила изучению диеты долгожителей, а также изучала продукты, из-за которых мы стареем быстрее. Эксперт убеждена, что первой удар на себя берет наша кожа: если у одного человека она свежая и бархатистая, а у другого - тусклая и с многочисленными неровностями — "секрет ищите в их тарелке", приводит слова Аки Кудо Yahoo News Japan.

По слова эксперта, самое главное для красоты и здоровья — поддерживать нормальную работу кишечника и не допускать запоров. Если ситуация запущена, нужно прибегнуть к помощи лекарств, которые подберёт специалист. Другие слагаемые успеха — это питьевой режим и правильные продукты в рационе. Аки Кудо прописывает своим пациентам меню на основе клетчатки — пищевых волокон, которые не усваиваются и не всасываются в тонком кишечнике, но достигают толстого кишечника и способствуют улучшению его работы. Помимо профилактики запоров, такой рацион регулирует уровень глюкозы в крови и снижает содержание "плохого" холестерина.

"Пищевые волокна редко встречаются в продуктах животного происхождения, таких как мясо и рыба. Они в основном содержатся в растительной пище. Если, в соответствии с диетой, ограничивающей углеводы, отказаться от риса, хлеба, картофеля и бобовых, потребление пищевых волокон снизится. Я рекомендую в разумных пределах принимать в качестве основных продуктов питания бурый рис, овсянку и цельнозерновой хлеб", — рекомендует японский врач.

Другие продукты, которые советует включить в свой рацион Аки Кудо, — это грибы, батат, сушеный редис, тыкву, корень лопуха и брокколи.