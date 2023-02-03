Секрет в "человеческой диете": Пёс-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самым долгоживущим в мире псом стал 30-летний Боби из Португалии. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса и занял место 23-летнего чихуа-хуа Спайка из США. Об этом сообщается на сайте сборника мировых рекордов и достижений.

Пёс родился 11 мая 1992 года. Ему сейчас 30 лет и 268 дней, и он стал не просто самой старой собакой из ныне живущих, но и всех времён. Питомец в несколько раз превысил среднюю продолжительность жизни для его породы (Рафейру ду Алентежу), которая составляет от 12 до 14 лет.

Как рассказал хозяин Боби, всё дело в спокойной и умиротворяющей обстановке вдали от города, ведь всю жизнь собака прожила в деревне в округе Лейрия. Кроме того, роль могла сыграть и "человеческая диета" — питомец всегда ел то же самое, что и его хозяева. Даже если дать ему выбор, он скорее примется уплетать кусок мяса, нежели корм из банки, поделился владелец Боби.

"Боби особенный, потому что, когда смотришь на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка", — отметил он.