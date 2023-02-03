Украинская армия потеряла до 40 бойцов на Купянском направлении

До 40 военнослужащих потеряла украинская армия на Купянском направлении. Об этом сообщил на пятничном брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Среди других потерь противника в этом районе он перечислил боевую бронемашину и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США.

На днях Минобороны отчитывалось о выходе ракетных комплексов "Ярс" на боевое патрулирование под Барнаулом. Расчёты совершат марш-бросок, рассредоточат агрегаты, а также организуют маскировку и боевую охрану. А ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как украинские военные переходят на сторону России. По его словам, такое случается регулярно, но не носит массового характера.