Карякин высказался о сроках перехода Федерации шахмат России в Азию
Карякин не считает, что FIDE помешает переходу ФШР в Азиатскую федерацию
Российский гроссмейстер Сергей Карякин не видит препятствий для перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Так он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" известие о том, что окончательно вопрос будет решён в начале весны на заседании конгресса ACF.
"Я верю, что это произойдёт. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Всё-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим", — пояснил Карякин.
По его словам, переход "практически наверняка произойдёт", а FIDE вряд ли станет вмешиваться в процесс, ведь здесь последнее слово именно за Азиатской шахматной федерацией.
Как сообщалось, Федерация шахмат России (ФШР) может перейти в Азиатскую шахматную федерацию в конце февраля или начале марта этого года. Весь необходимый пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в FIDE.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев