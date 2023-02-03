Карякин высказался о сроках перехода Федерации шахмат России в Азию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не видит препятствий для перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). Так он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс" известие о том, что окончательно вопрос будет решён в начале весны на заседании конгресса ACF.

"Я верю, что это произойдёт. Тут скорее зависит не от нас, а от Федерации шахмат Азии. Они должны принять решение, пускать нас к себе или нет. Всё-таки мы являемся одной из ведущих шахматных держав. Не думаю, что здесь будут какие-то проблемы с этим", — пояснил Карякин.

По его словам, переход "практически наверняка произойдёт", а FIDE вряд ли станет вмешиваться в процесс, ведь здесь последнее слово именно за Азиатской шахматной федерацией.