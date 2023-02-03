Федерация шахмат России анонсировала переход в Азию

Ткачёв уточнил, что официальный переход состоится в конце февраля или начале марта. ФШР станет первой российской спортивной организацией, которая сделает переход в Азию. Переход должен утвердить конгресс Азиатской шахматной федерации (ACF). Весь необходимый пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (FIDE).

А ранее президент FIDE Аркадий Дворкович, в прошлом являвшийся членом Российского футбольного союза (РФС) и главой оргкомитета чемпионата мира по футболу в России, заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы возможного перехода российского футбола в Азию. При этом он не стал оценивать подобные изменения в ФШР, сославшись на свою обязанность как главы международной федерации сохранять нейтралитет.