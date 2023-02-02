США предлагают сохранить запрет МОК на флаги и гимны РФ и Белоруссии

США выступают за сохранение запрета на использование национальной символики России и Белоруссии на международных спортивных соревнованиях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США поддерживают отстранение спортивных управляющих организаций и федераций России и Белоруссии, а также отстранение лиц, которые близки к российским официальным лицам", — сказала она на брифинге.