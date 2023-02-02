США предлагают сохранить запрет МОК на флаги и гимны РФ и Белоруссии
США выступают за сохранение запрета на использование национальной символики России и Белоруссии на международных спортивных соревнованиях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"США поддерживают отстранение спортивных управляющих организаций и федераций России и Белоруссии, а также отстранение лиц, которые близки к российским официальным лицам", — сказала она на брифинге.
А если МОК и другие подобные организации и организаторы соревнований допускают спортсменов, "должно быть абсолютно ясно", что они не представляют российское или белорусское государство, добавила она, призвав продлить запрет на использование флагов двух стран.
Напомним, в МОК предложили допустить до соревнований российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию. Но эту идею раскритиковали украинские власти. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что оказался разочарован решением МОК. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.