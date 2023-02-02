МОК разъяснил вопрос с допуском российских спортсменов к Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) счёл преждевременными разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в 2024 году. Пока речь идёт только о международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне, сказано в официальном заявлении на сайте МОК.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идёт об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне", — сказано в сообщении.