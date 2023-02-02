МОК разъяснил вопрос с допуском российских спортсменов к Олимпиаде в Париже
МОК: Рекомендации по возвращению российских спортсменов не относятся к Олимпиаде в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) счёл преждевременными разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в 2024 году. Пока речь идёт только о международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне, сказано в официальном заявлении на сайте МОК.
"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идёт об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне", — сказано в сообщении.
В МОК добавили, что ни в одном документе про Олимпийские игры 2024 года в Париже не упоминаются спортсмены из России и Белоруссии.
Ранее Лайф писал, что в МОК предложили допустить до соревнований российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию. Однако не всем понравилась эта идея, её тут же раскритиковали украинские власти. Так, лидер страны Владимир Зеленский заявил, что оказался разочарован решением МОК. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.
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