Глава Олимпийского комитета США поддержал идею допустить россиян до турниров

Новый глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс (USOPC) поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные турниры. По его словам, следует разработать условия, благодаря которым спортсмены из России смогли бы принять участие в международных соревнованиях. Его заявление опубликовано в Associated Press.

По его словам, члены комитета выслушали множество американских спортсменов, которые высказали желание соревноваться только "с лучшими спортсменами мира". Именно поэтому МОК поддержал решение МОК вернуть россиян на турниры.