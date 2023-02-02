Глава Олимпийского комитета США поддержал идею допустить россиян до турниров
Глава USOPC Сайкс поддержал рекомендацию МОК допустить россиян до турниров
Новый глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс (USOPC) поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные турниры. По его словам, следует разработать условия, благодаря которым спортсмены из России смогли бы принять участие в международных соревнованиях. Его заявление опубликовано в Associated Press.
По его словам, члены комитета выслушали множество американских спортсменов, которые высказали желание соревноваться только "с лучшими спортсменами мира". Именно поэтому МОК поддержал решение МОК вернуть россиян на турниры.
"В связи с этим мы призвали МОК и далее изучать процесс, который позволит сохранить в силе существующие санкции, обеспечивая возможность участия в соревнованиях только нейтральных и чистых спортсменов", — сказал Сайкс.
Напомним, в конце января МОК предложил допустить до соревнований спортсменов из России, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Эта позиция подверглась критике со стороны властей Незалежной. Так, лидер страны Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением МОК о таком допуске россиян. В комитете позднее отвергли критику со стороны украинских властей и пожаловались на клевету.
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