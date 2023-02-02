Жительницу Приморья затравили за то, что в её капкан для крыс угодил краснокнижный кот

В селе Тигровом Приморского края женщину обвинили в расправе над дальневосточным лесным котом, занесённым в Красную книгу. Она якобы поймала и демонстративно повесила у себя во дворе хищника, потому что тот охотился на её кур. Однако на деле всё может быть совсем не так.

Фото с подвешенным диким котом облетело местные паблики. Односельчане настаивали на том, что женщину нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Но подписчик одного из телеграм-каналов заверил, что это ложь. По его словам, хищник не был повешен, а случайно попал лапой в крысиную ловушку на крыше курятника и не смог выбраться.

"Я лично знаю эту женщину, и она не убивала его, поставила мышеловку от крыс, так как у неё пропадали куры, вот он и попался. А выставляют из бабушки убийцу. У меня живут близкие в Тигровом, и там тигры спокойно ходят, зверьё из леса бежит, жрать нечего им... А сейчас женщину эту гнобят, я в шоке просто с людей", — пояснил мужчина.

Сейчас в деле разбирается полиция. В местном охотнадзоре пообещали тщательно проверить всю информацию.