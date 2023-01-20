В Туве браконьер убил краснокнижного кота манула
Манул. Фото © Агентство "Москва"
В Туве браконьер убил дикого кота манула, который внесён в Красную книгу. Тушку редкого животного в ходе рейда нашли полицейские и сотрудники Госкомитета по охране объектов животного мира. Подозреваемого в убийстве манула уже задержали.
Как сообщили в МВД республики, инспекторы ДПС остановили "Ладу-Калину" для проверки. В багажнике авто полицейские и обнаружили убитого манула. 43-летний водитель и все находившиеся в машине доставлены для разбирательств в отдел полиции.
"Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин. Туша манула изъята", — говорится в сообщении.
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Сейчас полиция проводит проверку. Действия браконьера подпадают под статью о незаконной добыче ценных диких животных, максимальное наказание по ней — четыре года тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.
Манул находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу РФ. Этот дикий кот — современник саблезубого тигра, но мало того, что он пережил своего "зубастого" сородича, манул ещё и не претерпел особых эволюционных изменений. Размером этот зверь с домашнюю кошку: длина тела достигает 50–62 см, хвост — 23–31 см, вес — от 2,5 до 4 кг. Манул знаменит своей пушистостью (его мех считается самым густым среди кошачьих) и вечно "недовольной" мордой (это из-за того, что она приплюснута).
Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Люди очень мало знают об этом животном, так как он ведёт скрытный образ жизни.
Кстати, манул уже более 30 лет является талисманом Московского зоопарка. Сейчас там живёт кот по кличке Тимофей.