В Туве браконьер убил краснокнижного кота манула

В Туве браконьер убил дикого кота манула, который внесён в Красную книгу. Тушку редкого животного в ходе рейда нашли полицейские и сотрудники Госкомитета по охране объектов животного мира. Подозреваемого в убийстве манула уже задержали.

Как сообщили в МВД республики, инспекторы ДПС остановили "Ладу-Калину" для проверки. В багажнике авто полицейские и обнаружили убитого манула. 43-летний водитель и все находившиеся в машине доставлены для разбирательств в отдел полиции.

"Установлено, что незаконную добычу краснокнижного животного осуществил 56-летний пассажир, который пояснил, что поставил проволочную ловушку в местечке вблизи села Дон-Терезин. Туша манула изъята", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку. Действия браконьера подпадают под статью о незаконной добыче ценных диких животных, максимальное наказание по ней — четыре года тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

Манул находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу РФ. Этот дикий кот — современник саблезубого тигра, но мало того, что он пережил своего "зубастого" сородича, манул ещё и не претерпел особых эволюционных изменений. Размером этот зверь с домашнюю кошку: длина тела достигает 50–62 см, хвост — 23–31 см, вес — от 2,5 до 4 кг. Манул знаменит своей пушистостью (его мех считается самым густым среди кошачьих) и вечно "недовольной" мордой (это из-за того, что она приплюснута).

Слово "манул" имеет тюркские корни и переводится как "быстрый". Люди очень мало знают об этом животном, так как он ведёт скрытный образ жизни.