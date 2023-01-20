Врач объяснила, почему лыжи и хоккей лучше бассейна для часто болеющих детей

Спорт способствует укреплению организма, в том числе иммунитета, поэтому вопрос, в какую секцию отдать ребёнка, часто беспокоит ответственных родителей. Многие выбирают вид активности по принципу удобства: если рядом с домом или школой есть бассейн или ледовый дворец, то выбор будет сделан в пользу них, не отталкиваясь от природных данных юного спортсмена. На что ещё стоит обратить внимание при выборе детской спортивной секции, читателям Лайфа рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Ольга Комиссарова.

Врач обращает внимание, что часто болеющие дети обычно страдают повторяющимися инфекциями носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект спортивных тренировок.

"Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурное катание и хоккей. А вот с плаванием вопрос неоднозначный: само по себе оно полезно, однако для детей, страдающих аденоидами, синуситами, отитами или аллергическим ринитом, попадание воды, особенно хлорированной, может провоцировать обострение", — предупреждает собеседница Лайфа.

Кроме того, будут полезны виды спорта, развивающие все группы мышц: бег, командные игры с мячом. К сожалению, многие спортивные секции "заточены" на результат: получение призовых мест, медалей, кубков, что приводит к стрессам, перегрузке детского организма и снижению иммунитета. Поэтому важно выбирать грамотного тренера, помогающего в оздоровлении юного спортсмена, отмечает Комиссарова.

"Помимо этого, важен эмоциональный настрой ребёнка: от спорта будет больше пользы, если ребёнку нравится заниматься, чем если он ходит на тренировки "из-под палки". В любом случае, прежде чем отдать ребёнка в спорт, следует пройти обследование у врачей, чтобы оценить состояние здоровья, готовность к физическим нагрузкам и исключить противопоказания для определённых видов спорта", — заключила врач.