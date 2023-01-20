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20 января, 07:51

Врач объяснила, почему лыжи и хоккей лучше бассейна для часто болеющих детей

Педиатр Комиссарова рассказала, в какую секцию отдать часто болеющего ребёнка

<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Спорт способствует укреплению организма, в том числе иммунитета, поэтому вопрос, в какую секцию отдать ребёнка, часто беспокоит ответственных родителей. Многие выбирают вид активности по принципу удобства: если рядом с домом или школой есть бассейн или ледовый дворец, то выбор будет сделан в пользу них, не отталкиваясь от природных данных юного спортсмена. На что ещё стоит обратить внимание при выборе детской спортивной секции, читателям Лайфа рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Ольга Комиссарова.

Врач обращает внимание, что часто болеющие дети обычно страдают повторяющимися инфекциями носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект спортивных тренировок.

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"Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурное катание и хоккей. А вот с плаванием вопрос неоднозначный: само по себе оно полезно, однако для детей, страдающих аденоидами, синуситами, отитами или аллергическим ринитом, попадание воды, особенно хлорированной, может провоцировать обострение", — предупреждает собеседница Лайфа.

Кроме того, будут полезны виды спорта, развивающие все группы мышц: бег, командные игры с мячом. К сожалению, многие спортивные секции "заточены" на результат: получение призовых мест, медалей, кубков, что приводит к стрессам, перегрузке детского организма и снижению иммунитета. Поэтому важно выбирать грамотного тренера, помогающего в оздоровлении юного спортсмена, отмечает Комиссарова.

"Помимо этого, важен эмоциональный настрой ребёнка: от спорта будет больше пользы, если ребёнку нравится заниматься, чем если он ходит на тренировки "из-под палки". В любом случае, прежде чем отдать ребёнка в спорт, следует пройти обследование у врачей, чтобы оценить состояние здоровья, готовность к физическим нагрузкам и исключить противопоказания для определённых видов спорта", заключила врач.

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Ранее родителям рассказали, как правильно подобрать ребёнку сменку для спорта. В первую очередь обувь должна быть удобной, не натирать и не быть мягкой. В последнем случае лучше использовать специальные стельки, отметил ортопед Максим Саутин.

Ольга Годуненко

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