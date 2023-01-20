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20 января, 07:46

Болельщики раскупили все джерси хоккеиста Проворова после его отказа поддержать ЛГБТ

На сайте НХЛ раскупили все джерси Проворова, который отказался поддерживать ЛГБТ

<p>Обложка © ТАСС / ZUMA</p>

Обложка © ТАСС / ZUMA

В интернет-магазине на официальном сайте НХЛ раскупили все джерси российского защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова, который ранее отказался поддерживать ЛГБТ.

Так, приобрести мужской игровой свитер россиянина сейчас невозможно, в отличие от женского или же неигровых маек и толстовок с номером и фамилией россиянина.

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Ранее Лайф рассказывал, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем против "Анахайма" в джерси в поддержку ЛГБТ. Сам хоккеист объяснил это тем, что он остаётся верным своей религии. В НХЛ же призвали клубы и болельщиков отмечать разнообразие взглядов и мнений, которое может быть в лиге.

Артур Белкин

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