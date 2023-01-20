Болельщики раскупили все джерси хоккеиста Проворова после его отказа поддержать ЛГБТ

В интернет-магазине на официальном сайте НХЛ раскупили все джерси российского защитника "Филадельфии Флайерз" Ивана Проворова, который ранее отказался поддерживать ЛГБТ.

Так, приобрести мужской игровой свитер россиянина сейчас невозможно, в отличие от женского или же неигровых маек и толстовок с номером и фамилией россиянина.