НХЛ прокомментировала отказ Проворова участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила, что хоккей для всех — это "общая инициатива", призванная поддерживать разные явления на рынках и создавать среду, комфортную для всех болельщиков. Так организация прокомментировала ситуацию с российским защитником "Филадельфии Флайерз" Иваном Проворовым, который отказался надеть форму в поддержку ЛГБТ.

"Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой Лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на их рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков", — приводит заявление Лиги журналист Грег Вышински в Twitter.

НХЛ заявила, что клубы сами решают, что, когда и как праздновать, и происходит это с совета и поддержки организации. А уже игроки, заявила Лига, делают личный выбор, соответствует ли их культурным взглядам то или иное мероприятие.

"Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поощрять их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам", — говорится в сообщении.