Психолог высказалась по поводу раскрасок с блокадным хлебом для второклассников
Психолог Морозова: Раскраски с блокадным хлебом могут покалечить детскую психику
Задание, которое нужно было выполнить второклассникам из Москвы. Обложка © Telegram / "Осторожно, новости"
В Москве в рамках уроков "Разговоры о важном" сегодня, 18 января, второклассникам рассказывали историю блокадного Ленинграда. В некоторых школах для закрепления материала детям предложили раскрасить блокадный хлеб. О том, стоит ли учащихся младших классов знакомить с такими жестокими страницами истории, рассказала психолог Евгения Морозова.
"Даже для взрослых людей события, произошедшие во время блокады Ленинграда, являются травмирующими, мы уже не говорим о детях. Их психика нестабильна, и, слыша об этих событиях, они не могут критически мыслить", — отметила специалист в беседе с изданием "Мослента".
Психолог отметила, что маленькие дети могут вовлекаться во все страшилки, не анализируя реальность. В этом плане учителям необходимо помнить, что любая жестокость негативно влияет на психическое здоровье неокрепшего организма. Если ребёнок пострадал от травмирующей информации, то в первую очередь его необходимо успокоить и постараться вернуть в момент здесь и сейчас.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с ветеранами и поздравил их с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Глава государства отметил героизм защитников города и подчеркнул важность передачи этих страниц истории страны будущим поколениям, чтобы они навсегда остались в памяти народа.