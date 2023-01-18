Психолог высказалась по поводу раскрасок с блокадным хлебом для второклассников

В Москве в рамках уроков "Разговоры о важном" сегодня, 18 января, второклассникам рассказывали историю блокадного Ленинграда. В некоторых школах для закрепления материала детям предложили раскрасить блокадный хлеб. О том, стоит ли учащихся младших классов знакомить с такими жестокими страницами истории, рассказала психолог Евгения Морозова.

"Даже для взрослых людей события, произошедшие во время блокады Ленинграда, являются травмирующими, мы уже не говорим о детях. Их психика нестабильна, и, слыша об этих событиях, они не могут критически мыслить", — отметила специалист в беседе с изданием "Мослента".

Психолог отметила, что маленькие дети могут вовлекаться во все страшилки, не анализируя реальность. В этом плане учителям необходимо помнить, что любая жестокость негативно влияет на психическое здоровье неокрепшего организма. Если ребёнок пострадал от травмирующей информации, то в первую очередь его необходимо успокоить и постараться вернуть в момент здесь и сейчас.