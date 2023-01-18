В Госдуме планируют снять запрет на привлечение школьников для уборки классов
В Госдуме планируют расширить трудовые обязанности российских школьников. Такую инициативу рассматривает Комитет по просвещению, рассказал депутат Анатолий Вассерман. По его словам, речь идёт об увеличении видов трудового воспитания.
"Например, снимем ныне действующий запрет на участие школьников в уборке класса, школьной территории и так далее. Пока ещё не определено, будет ли конкретный список отменяемых ограничений или какая-то общая формулировка", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".
По действующему законодательству обучающихся запрещено привлекать к труду без их согласия и согласия их родителей. А по санитарным правилам школьники не должны принимать участие в уборке классов.
Ранее Лайф сообщал о том, что более половины жителей России хотели бы, чтобы в школах висели портреты героев спецоперации на Украине. Участники боевых действий могли бы стать примером для детей, считает большинство опрошенных.
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