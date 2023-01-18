В России утвердили стандарт услуг "Всё включено" и "Ультра всё включено" в отелях

В России утвердили национальный стандарт предоставления услуг отелей, которые работают по системе "Всё включено" или "Ультра всё включено". Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что развитие отечественной туристической отрасли влечёт за собой появление всё большего числа гостиниц такого типа, однако до настоящего времени отели самостоятельно определяли перечень и качество услуг, что часто могло вводить потребителей в заблуждение. Разработанный стандарт опирается на лучший мировой опыт и международные требования, подчёркивается в сообщении.

"Установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса — бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток", — уточнили в Росстандарте.

Как отметил руководитель ведомства Антон Шалаев, введение нормативов позволит повысить уровень качества услуг, а также будет способствовать формированию привлекательного и конкурентоспособного продукта для туристов.