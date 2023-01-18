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18 января, 17:17

Летел на Гоа, а попал в Узбекистан: Самолёт "Аэрофлота" экстренно посадили из-за дебошира на борту

Mash: Самолёт "Аэрофлота" экстренно посадили в Узбекистане из-за буйного пассажира

В узбекском городе Ургенче из-за дебошира на борту экстренно посадили Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Москвы на Гоа. Об этом пишет Mash.

Буйного пассажира самолёта задержали в Узбекистане. Видео © Telegram / Mash

Капитан лайнера вынужден был пойти на посадку из-за неадекватного поведения мужчины. В аэропорту нарушителя спокойствия задержали и вывели из самолёта. Как конкретно он мешал персоналу и пассажирам, не уточняется.

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Ранее Лайф рассказывал, что недавно другой самолёт "Аэрофлота" экстренно сел в Самарканде. Это произошло в том числе из-за буйного пассажира, который решил выяснить отношения с экипажем. Позже стало известно, что инициатор конфликтауроженец Красноярского края Сергей Новоронеж, называвший себя "сыном губернатора региона".

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Суриков

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