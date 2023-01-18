Летел на Гоа, а попал в Узбекистан: Самолёт "Аэрофлота" экстренно посадили из-за дебошира на борту

В узбекском городе Ургенче из-за дебошира на борту экстренно посадили Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот", который следовал из Москвы на Гоа. Об этом пишет Mash.

Буйного пассажира самолёта задержали в Узбекистане. Видео © Telegram / Mash

Капитан лайнера вынужден был пойти на посадку из-за неадекватного поведения мужчины. В аэропорту нарушителя спокойствия задержали и вывели из самолёта. Как конкретно он мешал персоналу и пассажирам, не уточняется.